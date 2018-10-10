Біля Дніпра ЗРК "Оса" протаранив маршрутку, є постраждалі (фото)
У селищі Меліоративне Дніпропетровської області військовий автомобіль врізався у маршрутку.
Про це повідомили у прес-службі поліції області в Facebook.
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"Унаслідок зіткнення маршрутного таксі та військового автомобіля 3-е осіб отримали легкі тілесні ушкодження. Зараз на місці ДТП в селищі Меліоративне Новомосковського району працюють поліцейські", - йдеться у повідомленні.
За даними місцевих мешканців, військовою машиною, що потрапила в ДТП, є ЗРК "Оса", передає "Днепр вечерний".
Як розповіли очевидці, військова техніка з невідомих причин виїхала на зустрічну смугу.
Раніше у Рівненській області БТР зіткнувся з мікроавтобусом.