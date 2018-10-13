На Одещині легковик влетів у вантажівку: загинуло двоє людей, ще двоє постраждали (фото)

За попередніми даними, водій автомобіля SEAT Ibiza, не обравши безпечної швидкості руху та не дотримуючись дистанції, допустив зіткнення з автомобілем «КамАЗ», який рухався у попутному напрямку.

Сьогодні в Одеській області під час зіткнення іномарки з вантажівкою двоє людей загинули і постраждали ще двоє, зокрема дитина.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, аварія сталася на 380-му км автодороги Київ-Одеса.

За попередніми даними, водій автомобіля SEAT Ibiza, не обравши безпечної швидкості руху та не дотримуючись дистанції, допустив зіткнення з автомобілем «КамАЗ», який рухався в попутному напрямку.

Унаслідок зіткнення загинули двоє пасажирів легкового автомобіля - жінка, 1980 р.н., і чоловік, 1974 р.н.

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Крім того, ще один пасажир - дитина, 2013 р.н., і сам водій іномарки, 1974 р.н., дістали травми і були доправлені до лікарні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Києві автомобіль в'їхав у ліхтарний стовп, є загиблі.