этот материал доступен на русском

У Києві автомобіль в'їхав у ліхтарний стовп, є загиблі (фото, відео)

14:45, 13 жовтня 2018
Інциденти
416 0
У результаті зіткнення автомобілів загинули дві людини / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Зазначається, що аварія сталася на проспекті Ватутіна біля торгового центру. Автомобіль "Seat Leon" на високій швидкості виїхав з дороги і врізався в ліхтарний стовп.

"У салоні автомобіля було 5 чоловік, три людини вдалося витягнути, ними зараз займаються медпрацівники швидкої, всі у важкому і несвідомому стані", - йдеться в повідомленні.

Читайте також«Кума, ти жива?»: у Чернівцях дівчина під час стріму в Instagram протаранив джип (відео)

Також в повідомленні говориться, що водій автомобіля та один з пасажирів залишаються затиснутими в салоні автомобіля без ознак життя.

"На місце події прибувають додаткові бригади швидкої, також виїхали рятувальники ДСНС", - зазначили в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП у Києві