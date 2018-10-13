У Києві автомобіль в'їхав у ліхтарний стовп, є загиблі (фото, відео)

Водій і один з пасажирів загинули.

У Києві 13 жовтня на проспекті Ватутіна автомобіль на високій швидкості в'їхав у ліхтарний стовп.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Зазначається, що аварія сталася на проспекті Ватутіна біля торгового центру. Автомобіль "Seat Leon" на високій швидкості виїхав з дороги і врізався в ліхтарний стовп.

"У салоні автомобіля було 5 чоловік, три людини вдалося витягнути, ними зараз займаються медпрацівники швидкої, всі у важкому і несвідомому стані", - йдеться в повідомленні.

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Також в повідомленні говориться, що водій автомобіля та один з пасажирів залишаються затиснутими в салоні автомобіля без ознак життя.

"На місце події прибувають додаткові бригади швидкої, також виїхали рятувальники ДСНС", - зазначили в повідомленні.