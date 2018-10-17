"Виносять на дверях, стягують студентів-медиків": у Керчі не вистачає ресурсів для допомоги постраждалим від вибуху
13:50, 17 жовтня 2018Інциденти
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Повідомляється, що багато постраждалих у важкому стані.
Для транспортування постраждалих в результаті вибуху в Керчі залучили громадський транспорт / фото kerch.fm
Сьогодні в окупованій Керчі стався вибух у коледжі, в результаті якого, за попередніми даними, 10 людей загинули, ще 40 отримали поранення.
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Як повідомляє місцеве видання Керч.ФМ, ресурсів для евакуації і надання допомоги постраждалим не вистачає. Для транспортування залучили громадський транспорт.
Носилок також не вистачає. Людей почали переносити на дверях.
Для допомоги постраждалим в лікарні стягують студентів-медиків. Telegram-канал Mash повідомляє, що в результаті вибуху багато тяжко поранених.
Постраждалих в результаті теракту в Керчі виносять на дверях, оскільки носилок не вистачає / фото kerch.fm
Як повідомляв УНІАН, в окупованій Росією Керчі 10 людей загинули, ще близько 40 постраждали при вибуху газу у політехнічному технікумі. Пізніше місцеві сайти і соцмережі повідомили, що очевидці говорять про теракт в коледжі в Керчі.
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