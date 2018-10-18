У "керченського вбивці" Рослякова знайшли ще десяток бомб та коктейль Молотова – ЗМІ

Жертвами нападу могли стати набагато більше людей.

У студента Владислава Рослякова, що здійснив напад на коледж в окупованій Керчі, було з собою ще 10 саморобних вибухових пристроїв та коктейль Молотова.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Читайте такожСтало відомо, що шукав у мережі керченський вбивця незадовго до бійні

«Окрім рушниці і бомби у стрільця в портфелі знайшли патрони, десяток саморобних бомб та коктейль Молотова», – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що жертв нападу могло бути ще більше.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси у магазині зброї.

Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 набоїв. На знімку видно, що він придбав картеч 13 жовтня.