Масштабну ДТП з 17-ма автомобілями в Києві показали з висоти пташиного польоту (фото)

В результаті масштабної ДТП постраждали три людини.

У Києві підйомний кран зім'яв 17 автомобілів. Видовищні фото показали з висоти пташиного польоту.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на бульварі Лесі Українки, пошкоджено 17 автомобілів. Одна людина отримала незначні тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, три людини звернулися до лікарів за медичною допомогою. Двом із них надана допомога на місці без госпіталізації.

Читайте такожУ Києві перекинулася військова вантажівка (фото)

"Водій автокрана сказав правоохоронцям, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства", - зазначили в поліції.

Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, встановлюють обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, за масштабного ДТП у центрі Києва утворилася гігантська пробка.