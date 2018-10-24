В Одесі в занедбаному підвалі знайшли мертву жінку зі зв'язаними руками

Значних візуальних ушкоджень, які можуть призвести до загибелі людини, на тілі загиблої не виявлено. Призначено ряд експертиз.

Сьогодні в Київському районі Одеси в занедбаному підвалі було виявлено мертву жінку із зв'язаними руками.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в області, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в занедбаному підвалі на вулиці Суднобудівній виявлено невідому.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, працівники кінологічної служби, керівництво поліції і прокуратури.

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«За вказаною адресою виявлено тіло 43-річної місцевої жительки. Руки жінки були зв'язані, на тілі - подряпини. Значних візуальних ушкоджень, які можуть призвести до загибелі людини, на тілі постраждалої не виявлено», - відзначили в главку. Наразі встановлюються причини смерті та обставини того, що сталося. Призначено ряд експертиз.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, росіянин намагався ввезти в Україну труп жінки, видаючи її за живу пасажирку.