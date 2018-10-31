У центрі Києва поліція затримала групу людей в балаклавах і з кийками (фото)

Затриманих доставили до Печерського управління поліції для надання пояснень.

У центрі Києва поліція затримала групу молодиків, які мали при собі кийки, балаклави та газові балончики.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Під час охорони громадського порядку в урядовому кварталі Києва, де відбуваються заходи з масовою участю громадян, правоохоронці помітили підозрілих осіб, які перебували біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній. Поліцейські провели у них поверхневий огляд та виявили заборонені предмети: кийки, балаклави, газові балончики тощо. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції для документування події та вилучення заборонених речей", - йдеться в повідомленні.

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В одного із затриманих правоохоронці вилучили зброю.

Усіх затриманих доставили до Печерського управління поліції для надання пояснень. З ними спілкуються слідчі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві мешканці двох багатоповерхівок перекрили проїзд на Харківському шосе - лівий берег столиці в пробках.