У Фастові потяг збив на смерть неуважного підлітка

Неповнолітній йшов колією та був зайнятий мобільним телефоном.

У місті Фастів Київської області потяг «Київ-Ужгород» збив 17-річного юнака.

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Як повідомляється на сайті Національної поліції в Київській області, за версією слідчих, неповнолітній йшов колією та розмовляв по мобільному телефону.

«Коли помітив потяг, хлопець намагався врятувати своє життя та перебігти на сусідню колію. Проте саме в той час назустріч рухався ще один потяг. У потерпілого не залишилося шансів на спасіння», – зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві на залізничній станції «Фармацевтична» швидкісний поїзд "Інтерсіті" збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці.