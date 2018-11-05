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У Фастові потяг збив на смерть неуважного підлітка

15:11, 05 листопада 2018
Інциденти
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Під Києвом потяг збив 17-річного юнака / Відділ комунікації поліції в Київській області

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Як повідомляється на сайті Національної поліції в Київській області, за версією слідчих, неповнолітній йшов колією та розмовляв по мобільному телефону.

«Коли помітив потяг, хлопець намагався врятувати своє життя та перебігти на сусідню колію. Проте саме в той час назустріч рухався ще один потяг. У потерпілого не залишилося шансів на спасіння», – зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві на залізничній станції «Фармацевтична» швидкісний поїзд "Інтерсіті" збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці.

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Теги: #потяг#підліток#Київська область