У ДТП за участю нардепа Лещенка постраждала його помічниця
16:18, 09 листопада 2018Інциденти
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Лещенко розповів, що сам в результаті аварії не постраждав.
Нардеп Лещенко розповів про наслідки ДТП за його участю / фото Facebook
У результаті ДТП, в якій зіткнулися автомобіль народного депутата Сергія Лещенка і вантажівка, постраждала помічниця нардепа.
Про це Лещенко повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що сам в результаті аварії не постраждав.
"Зі мною все в порядку, обійшовся без травм. З автомобілем трохи гірше. Судячи з усього, відновленню не підлягає. Моя помічниця, з якою ми їхали разом, поїхала в лікарню з підозрою на можливий струс мозку. Водій вантажівки, який у нас в'їхав, слава Богу, теж живий і здоровий", - написав нардеп.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, на Окружній дорозі в Києві автомобіль нардепа Лещенко протаранила вантажівка. Внаслідок зіткнення вантажівка вилетіла на узбіччя і перекинулася, авто нардепа отримало сильні пошкодження.
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