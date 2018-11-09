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У ДТП за участю нардепа Лещенка постраждала його помічниця

16:18, 09 листопада 2018
Інциденти
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Нардеп Лещенко розповів про наслідки ДТП за його участю / фото Facebook

Про це Лещенко повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що сам в результаті аварії не постраждав.

"Зі мною все в порядку, обійшовся без травм. З автомобілем трохи гірше. Судячи з усього, відновленню не підлягає. Моя помічниця, з якою ми їхали разом, поїхала в лікарню з підозрою на можливий струс мозку. Водій вантажівки, який у нас в'їхав, слава Богу, теж живий і здоровий", - написав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, на Окружній дорозі в Києві автомобіль нардепа Лещенко протаранила вантажівка. Внаслідок зіткнення вантажівка вилетіла на узбіччя і перекинулася, авто нардепа отримало сильні пошкодження.

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Теги: #ДТП#нардеп#Киев#Сергій Лещенко