У ДТП за участю нардепа Лещенка постраждала його помічниця

Лещенко розповів, що сам в результаті аварії не постраждав.

У результаті ДТП, в якій зіткнулися автомобіль народного депутата Сергія Лещенка і вантажівка, постраждала помічниця нардепа.

Про це Лещенко повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що сам в результаті аварії не постраждав.

"Зі мною все в порядку, обійшовся без травм. З автомобілем трохи гірше. Судячи з усього, відновленню не підлягає. Моя помічниця, з якою ми їхали разом, поїхала в лікарню з підозрою на можливий струс мозку. Водій вантажівки, який у нас в'їхав, слава Богу, теж живий і здоровий", - написав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, на Окружній дорозі в Києві автомобіль нардепа Лещенко протаранила вантажівка. Внаслідок зіткнення вантажівка вилетіла на узбіччя і перекинулася, авто нардепа отримало сильні пошкодження.