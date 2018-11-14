Бійця АТО з Тернопільщини знайшли повішеним на околицях Варшави (фото)

Польська поліція з’ясовує обставини смерті учасника АТО Мар’яна Малявського з Тернопільщини.

У Золотниках на Тернопільщині поховали 28-річного учасника АТО Мар’яна Малявського («Марік»). Він помер у Польщі, де упродовж року перебував на заробітках.

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Хлопця знайшли повішеним у лісосмузі на околиці Варшави. Перед цим він три дні не приходив на роботу, друзі забили на сполох, передає 0352.ua. Поліції знадобилося лише кілька годин, щоб розшукати зниклого. На опізнання тіла до сусідньої країни їздила мати хлопця. Львівські волонтери, з якими Мар’ян дружив, допомагали з доправкою тіла додому. На похороні хлопця були присутні його побратими з усієї України. З 2015-го до 2016-го року Мар’ян ніс службу на Донбасі у складі медичного батальйону «Госпітальєри».

До війни він працював рекламним менеджером, коли ж на Сході почалися бойові дії, пішов добровольцем. «Не можу жити спокійно, знаючи, що ворог вбиває українців…» - пояснив своє рішення. Зараз на війні його молодший брат Юрій.

"Мар’ян пройшов гарячі точки, повернувся до Львова, близько року у нашому волонтерському центрі допомагав з відправкою медикаментів на Схід, проводив навчання. Водночас сам проходив адаптацію на мирній території, шукав роботу, - розповіла волонтерка Олена Живко. - У Львові було важко знайти роботу, тому подався за кордон. Був у Польщі близько року. Працював у готелі в Варшаві. Коли кілька днів він не прийшов на роботу, почали його пошуки. Поліція знайшла його на узбіччі в посадці неживим".

Версій причини смерті є кілька, наразі слідство не надало остаточного висновку. Спочатку припускали, що Мар’яна могли вбити й інсценувати повішання, згодом почали схилятися до версії про суїцид. Наразі проводяться необхідні експертизи, які встановлять, чи були на тілі сліди насилля, зрештою, визначать точну дату смерті. Слідчі вилучили речі, які були біля Мар’яна, усе це теж буде досліджено.