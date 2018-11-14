У Києві легковик скотився з гори і врізався в п'ять автівок, які зіткнулися у ДТП (відео)
17:04, 14 листопада 2018Інциденти
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Ймовірно, водій авто втратив керування на слизькій дорозі.
У Києві в п'ять автомобілів, що зіткнулися у ДТП, влетів шостий / фото скріншот
На вулиці Курдряшова в Києві через сніг та ожеледицю сталося масштабне ДТП.
Як повідомляє "Київ оперативний", в аварії зіткнулися відразу п'ять автомобілів.
Поки водії машин з'ясовували стосунки, з гори скотився і влетів у легковики, що стояли внизу, шостий автомобіль. Ймовірно, його водій втратив керування на слизькій дорозі. Як видно на відео, машина котилася вниз по вулиці і не могла зупинитися.
У коментарях користувачі Facebook також припускають, що водій міг їхати на літній гумі.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві випав перший сніг. Київські автолюбителі виявилися не готові до такої погоди, через що у столиці за день відбулося близько 300 ДТП.
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