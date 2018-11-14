У Києві легковик скотився з гори і врізався в п'ять автівок, які зіткнулися у ДТП (відео)

Ймовірно, водій авто втратив керування на слизькій дорозі.

На вулиці Курдряшова в Києві через сніг та ожеледицю сталося масштабне ДТП.

Як повідомляє "Київ оперативний", в аварії зіткнулися відразу п'ять автомобілів.

Поки водії машин з'ясовували стосунки, з гори скотився і влетів у легковики, що стояли внизу, шостий автомобіль. Ймовірно, його водій втратив керування на слизькій дорозі. Як видно на відео, машина котилася вниз по вулиці і не могла зупинитися.

У коментарях користувачі Facebook також припускають, що водій міг їхати на літній гумі.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві випав перший сніг. Київські автолюбителі виявилися не готові до такої погоди, через що у столиці за день відбулося близько 300 ДТП.