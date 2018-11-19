МЗС прокоментувало напад на канадського журналіста на акції ЛГБТ у Києві

За словами канадського журналіста, радикали напали на двох дівчат-активісток. Від нападу постраждав і він сам.

Міністерство закордонних справ прокоментувало напад на канадського журналіста Майкла Колборна на акції представників ЛГБТ у Києві.

Як написала новопризначена речниці МЗС Катерина Зеленко на своїй сторінці у Twitter, міністерство засуджує напад на представника ЗМІ та «будь-які прояви нетерпимості та насильства».

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«Напади на журналістів, як і будь-які прояви нетерпимості та насильства, вважаємо неприпустимими. Чекаємо на результати розслідування правоохоронними органами.

Напади на журналістів, як і будь-які прояви нетерпимості та насильства, вважаємо неприпустимими. Чекаємо на результати розслідування правоохоронними органами. https://t.co/BNUdOEI5sJ — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 18 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада представники правих сил у центрі столиці зірвали акцію “Транс*марш 2018”, присвячену Дню пам'яті трансгендерів.

Журналіст Майкл Колборн повідомив, що акцію зірвали ультраправі радикали. Вони влаштували власну акцію у Парку Шевченка, а потім заблокували вихід зі станції метро “Університет”, де радикалів та активістів розділили правоохоронці.

За словами журналіста, радикали напали на двох дівчат-активісток. Від нападу постраждав і сам Колборн — його вдарили в обличчя.

Тим часом поліція Києва повідомила, що попередила провокацію біля станції метро “Університет”.