У Києві радикали зірвали марш за права трансгендерів (фото, відео)

Поліцейські розділили активістів та радикалів, аби не допустити сутички, невідомий чоловік застосував на місці газовий балончик.

У центрі столиці зірвали акцію “Транс*марш 2018”, присвячену Дню пам'яті трансгендерних людей.

Про це у Facebook повідомили організатори маршу, громадська організація "Інсайт".

Так, ще до початку маршу учасникам радили не йти до точки збору через парк імені Т. Шевченка, оскільки в центрі Києва відбуваються контракції. В подальшому організатори вирішили зібрати людей біля станції метро “Університет”.

Судячи за трансляцією, яку вели активісти з місця подій, на місці збору утворилась сутичка. У холі метро були присутні правоохоронці.

“Проведення маршу було зірване. Протягом найближчого часу опублікуємо усі подробиці”, - вказано у повідомленні “Інсайт” у Facebook.

Як повідомляє УНІАН, контракцію проти маршу влаштували організації "Братство", "Катехон", "Традиція і порядок" та "Сестринство святої Ольги".

Журналіст Майкл Колборн повідомив, що акцію зірвали ультраправі радикали. Вони влаштували власну акцію у Парку Шевченка, а потім заблокували вихід зі станції метро “Університет”, де радикалів та активістів розділили правоохоронці.

And now the marchers, thanks to the presence of the far right,have been forced down into the metro, being shouted at from beyond the cordon pic.twitter.com/0oAaKheNCk — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom@RSF_EECA@OSCE_RFoMpic.twitter.com/UZyn7aKdee — Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 ноября 2018 г.

And now two girls have, so far as I can tell, been attacked by far-rightists (ran down here by Universitet screaming for help) and being taunted by far right as they get medical attention pic.twitter.com/bsmgqnp8Wy — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

За словами журналіста, радикали напали на двох дівчат-активістів. Від нападу постраждав і сам Колборн — його вдарили в обличчя.

Тим часом поліція Києва повідомила, що попередила провокацію біля станції метро “Університет”.

“Саме біля входу у підземку збиралися учасники акції, які, відповідно до заявки, своїм заходом хотіли привернути увагу суспільства до проблем трансгендерних людей. Натомість представники інших організацій, які проводили захід у Парку імені Тараса Шевченка, намагалися влаштувати провокацію, прибувши до станції метро. Поліцейські, аби не допустити конфліктів, розділили учасників. У цей час невідомий чоловік застосував газовий балончик, у результаті чого двом людям знадобилася медична допомога”, - йдеться у повідомленні.