У Києві радикали зірвали марш за права трансгендерів (фото, відео)
У центрі столиці зірвали акцію “Транс*марш 2018”, присвячену Дню пам'яті трансгендерних людей.
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Про це у Facebook повідомили організатори маршу, громадська організація "Інсайт".
Так, ще до початку маршу учасникам радили не йти до точки збору через парк імені Т. Шевченка, оскільки в центрі Києва відбуваються контракції. В подальшому організатори вирішили зібрати людей біля станції метро “Університет”.
Судячи за трансляцією, яку вели активісти з місця подій, на місці збору утворилась сутичка. У холі метро були присутні правоохоронці.
“Проведення маршу було зірване. Протягом найближчого часу опублікуємо усі подробиці”, - вказано у повідомленні “Інсайт” у Facebook.
Як повідомляє УНІАН, контракцію проти маршу влаштували організації "Братство", "Катехон", "Традиція і порядок" та "Сестринство святої Ольги".
Журналіст Майкл Колборн повідомив, що акцію зірвали ультраправі радикали. Вони влаштували власну акцію у Парку Шевченка, а потім заблокували вихід зі станції метро “Університет”, де радикалів та активістів розділили правоохоронці.
The usual crew of far-rightists and religious folk protesting before #transmarchukraine#трансмарш2018pic.twitter.com/RAllQcUraZ— Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.
And now the marchers, thanks to the presence of the far right,have been forced down into the metro, being shouted at from beyond the cordon pic.twitter.com/0oAaKheNCk— Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.
Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom@RSF_EECA@OSCE_RFoMpic.twitter.com/UZyn7aKdee— Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 ноября 2018 г.
And now two girls have, so far as I can tell, been attacked by far-rightists (ran down here by Universitet screaming for help) and being taunted by far right as they get medical attention pic.twitter.com/bsmgqnp8Wy— Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.
За словами журналіста, радикали напали на двох дівчат-активістів. Від нападу постраждав і сам Колборн — його вдарили в обличчя.
Тим часом поліція Києва повідомила, що попередила провокацію біля станції метро “Університет”.
“Саме біля входу у підземку збиралися учасники акції, які, відповідно до заявки, своїм заходом хотіли привернути увагу суспільства до проблем трансгендерних людей. Натомість представники інших організацій, які проводили захід у Парку імені Тараса Шевченка, намагалися влаштувати провокацію, прибувши до станції метро. Поліцейські, аби не допустити конфліктів, розділили учасників. У цей час невідомий чоловік застосував газовий балончик, у результаті чого двом людям знадобилася медична допомога”, - йдеться у повідомленні.