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У Києві радикали зірвали марш за права трансгендерів (фото, відео)

14:13, 18 листопада 2018
Суспільство
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У Києві радикали зірвали марш за права трансгендерів / УНІАН

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Про це у Facebook повідомили організатори маршу, громадська організація "Інсайт".

Так, ще до початку маршу учасникам радили не йти до точки збору через парк імені Т. Шевченка, оскільки в центрі Києва відбуваються контракції. В подальшому організатори вирішили зібрати людей біля станції метро “Університет”.

Судячи за трансляцією, яку вели активісти з місця подій, на місці збору утворилась сутичка. У холі метро були присутні правоохоронці.

“Проведення маршу було зірване. Протягом найближчого часу опублікуємо усі подробиці”, - вказано у повідомленні “Інсайт” у Facebook.

Як повідомляє УНІАН, контракцію проти маршу влаштували організації "Братство", "Катехон", "Традиція і порядок" та "Сестринство святої Ольги".

Журналіст Майкл Колборн повідомив, що акцію зірвали ультраправі радикали. Вони влаштували власну акцію у Парку Шевченка, а потім заблокували вихід зі станції метро “Університет”, де радикалів та активістів розділили правоохоронці.

За словами журналіста, радикали напали на двох дівчат-активістів. Від нападу постраждав і сам Колборн — його вдарили в обличчя.

Тим часом поліція Києва повідомила, що попередила провокацію біля станції метро “Університет”.

“Саме біля входу у підземку збиралися учасники акції, які, відповідно до заявки, своїм заходом хотіли привернути увагу суспільства до проблем трансгендерних людей. Натомість представники інших організацій, які проводили захід у Парку імені Тараса Шевченка, намагалися влаштувати провокацію, прибувши до станції метро. Поліцейські, аби не допустити конфліктів, розділили учасників. У цей час невідомий чоловік застосував газовий балончик, у результаті чого двом людям знадобилася медична допомога”, - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Київ#напад#радикали#трансгендери в Україні