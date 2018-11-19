На Вінниччині автомобіль в’їхав у опору мосту: загинули 3 людини (фото)

35-річну дочку водія госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні.

На автошляху між селами Бродецьке та Жежелів Козятинського району Вінницької області у неділю, 18 листопада, автомобіль в’їхав у опору мосту, внаслідок чого загинули три людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Відзначається, що аварія сталась близько 14.20 на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

«56-річний водій автомобіля «ВАЗ 2107» не впорався з керуванням транспортного засобу та зіткнувся з відбійником опори залізничного мосту. У результаті аварії від отриманих травм загинуло подружжя - водій автомобіля та його 55-річна дружина, а також їх односельчанка, 56-річна мешканка с. Бродецьке», - розповіли у поліції.

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Ще одна пасажира автомобіля, 35-річна дочка водія, госпіталізована у реанімаційне відділення лікарні.

На даний момент слідство розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада у Полтавській області на дорозі Київ-Харків сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів: ВАЗ десятої моделі та Hyundai. Внаслідок аварії загинув пасажир ВАЗ, ще вісім осіб отримали травми, повідомили у поліції.