У Києві п’яний чоловік тричі вистрілив у незнайомого перехожого

Пораненого киянина госпіталізували, наразі його стан лікарі оцінюють як задовільний.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який тричі вистрілив у перехожого.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Так, під час патрулювання в Оболонському районі працівники полку поліції особливого призначення №1 почули три постріли. Дорогою до місця, звідки вони пролунали, правоохоронці помітили чоловіка, який намагався втекти. Спецпризначенці затримали втікача, у нього вилучили пістолет.

"Після цього патруль під’їхав до торгового закладу на проспекті Мінському, біля якого пролунали постріли, і виявив пораненого 38-річного місцевого мешканця. За його показами і свідченнями очевидців, чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, йшов вулицею і чіплявся до перехожих. Біля магазину у зловмисника виник конфлікт із потерпілим, під час якого 53-річний чоловік дістав зброю і здійснив три постріли. Із вогнепальними пораненнями, місцевого мешканця госпіталізували. Наразі його стан лікарі оцінюють як задовільний", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше з'ясувалось, що дозволу на носіння спецзасобу зловмисник не мав, за його словами – зброю він знайшов.

У поліції додають, що у чоловіка, ймовірно, внаслідок пострілу була травмована рука (відірвана фаланга пальця), тож йому надали необхідну медичну допомогу.

Зловмисника затримали, вирішується питання про його арешт. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.