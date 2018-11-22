Буксир, який зазнав лиха в морі неподалік Очакова, викинуло на одеський пляж (відео)

Екіпаж судна відправили до порту, однак моряки зникли.

Буксир "Паралель", який зазнав лиха в морі неподалік Очакова, викинуло на одеський пляж "Дельфін".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Його добряче побило хвилями - зламані конструкції та розбиті шибки в ілюмінаторі, а головне вода залила моторний відсік і є загроза, що в море потрапить пальне. Як тільки плавзасіб викинуло на берег, екологи одразу обгородили його спеціальними бонами, аби не допустити розливу.

Евакуйовувати буксир з пляжу будуть тоді, коли буде спокійне море, бо нині вирує шторм.

Тим часом доля екіпажу досі не відома. Після того, як їх з напівзатопленого буксиру зняли морські прикордонники і відправили до порту Очаків, моряки просто зникли. Судно нині охороняють прикордонники - біля пляжу їхня застава.