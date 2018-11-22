Одіозну Нелю Штепу терміново госпіталізували в лікарню з інсультом
В Орджонікідзовському районному суді Харкова в черговий раз не відбулося слухання у справі щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, яка обвинувачується в пособництві бойовикам"ДНР". Адвокати Штепи повідомили, що їх підзахисна госпіталізована в лікарню з інсультом.
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Про це повідомляє харківське видання "АТН".
Наступне засідання у справі призначено на 24 січня.
Довідка УНІАН. Екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.