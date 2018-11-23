На Полтавщині з ангару викрали «кукурудзяник» Ан-2
14:09, 23 листопада 2018Інциденти
220 0
Підозрюють, що його розпиляли на брухт.
На Полтавщині зник з ангару «кукурудзяник» Ан-2 / фото УНІАН
Поліція розслідує зникнення літака Ан-2 з ангару на Полтавщині.
У поліцію Полтавської області звернувся орендар ангара в селі Божківському Полтавського району та повідомив правоохоронцям, що виявив пропажу літака Ан-2, а також обладнання до нього, пише видання "Полтавщина".
Читайте такожНа Полтавщині вночі на трасі обікрали народного депутата
Як повідомили в прес-службі поліції області, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).
Поліція припускає, що літак розібрали на запчастини прямо в ангарі, а потім здали на метал. Проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter