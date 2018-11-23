На Полтавщині з ангару викрали «кукурудзяник» Ан-2

Підозрюють, що його розпиляли на брухт.

Поліція розслідує зникнення літака Ан-2 з ангару на Полтавщині.

У поліцію Полтавської області звернувся орендар ангара в селі Божківському Полтавського району та повідомив правоохоронцям, що виявив пропажу літака Ан-2, а також обладнання до нього, пише видання "Полтавщина".

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Як повідомили в прес-службі поліції області, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).

Поліція припускає, що літак розібрали на запчастини прямо в ангарі, а потім здали на метал. Проводиться розслідування.