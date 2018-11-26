Депутат Житомирської облради збив на смерть пішохода - ЗМІ

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286.

На Житомирщині місцевий житель за кермом автомобіля "Toyota Highlander" на смерть збив 60 річну жінку-пішохода.

Як повідомили у відділі комунікації поліції області, аварія сталася у суботу, 24 листопада, близько 19.30 на 5 км автодороги Житомир-Чернівці, у селі Тетерівці.

Читайте такожУ Чернівцях вантажівка посеред тротуару на смерть збила жінку

"Водій автомобіля "Toyota Highlander", 38-річний житомирянин, рухаючись у напрямку обласного центру, вчинив наїзд на пішохода, 60-річну місцеву жительку, яка, ймовірно, йшла перед нерегульованим пішохідним переходом на неосвітленій ділянці дороги", - йдеться у повідомленні.

Водночас джерела "Української правди" у правоохоронних органах повідомили, що за кермом автомобіля був місцевий депутат облради Дмитро Кропачов.

Жінка в результаті події загинула на місці події, а депутата затримали поліцейські. У нього відібрали зразки крові для встановлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Як повідомляв УНІАН, у Києві автівка на смерть збила злодія, який тікав після крадіжки.