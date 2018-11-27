У Кривому Розі дитина випала з маршрутки під час руху - ЗМІ

Хлопчик отримав значні травми.

Кривому Розі хлопчик 12-ти років випав з маршрутки під час руху транспортного засобу.

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Про це "Першому криворізькому" розповів батько постраждалої дитини Юрій. За словами чоловіка, його син їхав у маршрутному таксі №266 додому, під час руху відкрилися задні бічні двері і хлопчик випав на проїжджу частину.

"Водій маршрутки відреагував на те, що трапилося тільки тоді, коли йому почали сигналити водії, які їхали позаду", - розповів батько дитини.

"Водій маршрутки порушив мого сина і відвіз до зупинки, де він збирався виходити, після поїхав далі по маршруту, - розповів батько хлопчика. -У дитини черепно-мозкова травма і забої, в нього болить голова. Після того, що сталося син був у шоковому стані і навіть не міг говорити".