У Львові чадним газом отруїлися троє людей, серед них - дитина

Двоє з постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади.

У Львові сьогодні вночі чадним газом отруїлися троє людей, серед них є 3-річна дитина.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«29 листопада, близько 00.30 год., у квартирі на вул. Я. Мудрого, 20 (Залізничний район) отруїлися чадним газом троє осіб (сім'я). Вони у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади м. Львова», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, постраждали: чоловік, 1990 року народження, госпіталізований в обласну клінічну лікарню; жінка, 1993 року народження, від госпіталізації відмовилася; дівчинка, 2015 року народження, госпіталізована в міську дитячу клінічну лікарню.

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Відзначається, що квартира обладнана кахельною пічкою, газовою колонкою та газовою плитою. На час перевірки аварійною службою ПАТ «Львівгаз» встановлено відсутність належної тяги у димовому каналі газової колонки. На даний момент до квартири припинили подачу газу. Обставини події встановлюють.

Як повідомляє Львівська міська рада, з початку 2018 року у Львові сталося уже 69 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких 7 людей загинули, 144 людини постраждали, з них 41 дитина.