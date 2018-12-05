У Харкові пасажирам довелося штовхати трамвай, який "заглух" на колії (відео)

На опублікованому в соцмережах відео можна бачити, як знеструмлений трамвай штовхають близько десятка людей.

У Харкові увечері 4 грудня пасажирам трамвая №27 довелося підштовхнути його, щоб він зміг продовжити рух після поломки. Читайте такожУ Запоріжжі трамвай протаранивши маршрутку постраждало 5 осіб (відео) Відповідне відео було опубліковано у спільноті Facebook «ХС • Харків». «Сьогодні на Студентській пасажири запустили трамвай зі штовхача», - йдеться у повідомленні. На відео можна бачити, як знеструмлений трамвай штовхають близько десятка людей. Раніше повідомлялося, що в Дніпрі у трамвая прямо на шляхах відвалилося колесо.

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