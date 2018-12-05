У Харкові пасажирам довелося штовхати трамвай, який "заглух" на колії (відео)
13:52, 05 грудня 2018Інциденти
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На опублікованому в соцмережах відео можна бачити, як знеструмлений трамвай штовхають близько десятка людей.
У Харкові пасажири "зі штовхача" завели трамвай / Скріншот - Facebook, ХС • Харків
У Харкові увечері 4 грудня пасажирам трамвая №27 довелося підштовхнути його, щоб він зміг продовжити рух після поломки.
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Відповідне відео було опубліковано у спільноті Facebook «ХС • Харків».
«Сьогодні на Студентській пасажири запустили трамвай зі штовхача», - йдеться у повідомленні.
На відео можна бачити, як знеструмлений трамвай штовхають близько десятка людей.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі у трамвая прямо на шляхах відвалилося колесо.
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