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У Харкові пасажирам довелося штовхати трамвай, який "заглух" на колії (відео)

13:52, 05 грудня 2018
Інциденти
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У Харкові пасажири "зі штовхача" завели трамвай / Скріншот - Facebook, ХС • Харків

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Відповідне відео було опубліковано у спільноті Facebook «ХС • Харків».

«Сьогодні на Студентській пасажири запустили трамвай зі штовхача», - йдеться у повідомленні.

На відео можна бачити, як знеструмлений трамвай штовхають близько десятка людей.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі у трамвая прямо на шляхах відвалилося колесо.

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Теги: #трамвай#Харьков