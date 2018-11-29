В Дніпрі у трамвая прямо на шляхах відвалилося колесо (фото)
15:21, 29 листопада 2018Інциденти
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Обійшлося без постраждалих, але вагон трамвая дістав легкі ушкодження.
У Дніпрі трамвай втратив колесо прямо на коліях / Информатор
На Амурському мосту у Дніпрі в трамвая маршруту № 9 прямо на шляхах відпало колесо, рух електротранспорту було тимчасово заблоковано.
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Як повідомляє «Информатор», інцидент стався близько 9:30 ранку. Жодних коментарів щодо того, як був пошкоджений трамвай, співробітники КП «Днепрэлектротранспорт» не дають.
Информатор
Информатор
Зазначається, що обійшлося без постраждалих, але вагон трамвая було злегка пошкоджено. На місце прибула аварійна бригада, яка ставила колесо на місце.
Через великогабаритну комунальну техніку на Старому мосту утворився затор — колона машин тяглася до перехрестя вулиці Каруни з Мануйловским проспектом.
Раніше повідомлялося, що в Києві в маршрутки на ходу відвалилися колеса.
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