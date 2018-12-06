Зелений "чай": пес винюхав три пляшки марихуани на КПП "Ужгород" (фото)

45-річний житель Кривого Рогу намагався перевезти три пластикові пляшки з речовиною рослинного походження.

Бутилки з наркотиками були добряче приховані, але чотирилапий прикордонник все одно їх знайшов.

Як повідомляють прикордонники, випадок трапився днями на пункті пропуску “Ужгород”, пише Mukachevo.net.

Перевіряючи автомобіль Renault, який їхав у Словаччину, собака показав, що у авто є ознаки прихованої речовини.

Одразу після цього легковик відправили на поглиблений огляд, саме тоді і виявили наркотичну речовину.

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45-річний житель Кривого Рогу намагався перевезти три пластикові пляшки з речовиною рослинного походження. Їх було приховано у конструктивних порожнинах під кермом автівки.

Згодом експертиза встановила, що це саме марихуана.

На місце події викликали правоохоронців. В діях чоловіка вбачають ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».