На Чернігівщині поліція вилучила понад центнер коноплі

За словами правопорушника, коноплю він зберігав виключно для власного споживання.

На Чернігівщині поліція учора затримала місцевого жителя, вилучивши у його домоволодінні центнер коноплі вартістю майже 5 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, дільничні інспектори поліції Козелецького відділення ГУНП в Чернігівській області отримали інформацію, що житель району незаконно зберігає у себе в обійсті велику кількість коноплі.

Зазначається, що чоловік проживає разом з матір’ю-пенсіонеркою та не має кримінального минулого. Під час санкціонованого обшуку у помешканні селянина правоохоронці виявили 11 трилітрових банок та дві півлітрові банки з подрібненою коноплею. Також в будинку знаходилися два десятки великих пакетів з розфасованою у пакунки готовою до вжитку марихуаною.

«Коли ж правоохоронці почали оглядати присадибну територію, мати правопорушника просила не відчиняти гараж поблизу будинку. Відкривши двері будови, поліцейські зрозуміли підґрунтя її побоювань. Такої кількості марихуани поліцейські давно не бачили – увесь гараж майже до самого даху був завалений необробленими рослинами», - йдеться у повідомленні.

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За даними поліції, вилучено рослини вагою майже 100 кілограмів, за цінами «чорного ринку» вартість вилученого сягає майже 5 млн грн.

Як пояснив правопорушник, коноплю він зберігав виключно для власного споживання.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Вилучені рослини направлені на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) – карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.