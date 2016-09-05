На Дніпропетровщині судитимуть начальника пожежної частини, який погорів на хабарі

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Під час планової перевірки додержання вимог з питань пожежної та техногенної безпеки чиновник, маючи спеціальне звання майора служби цивільного захисту, повідомив двом підприємцям про необхідність передачі йому 10 тисяч гривень хабара за те, що не проводитиме перевірку.

Читайте такожСуд частково задовольнив вимогу НАБУ заарештувати майно судді Чауса

Проте 30 червня під час одержання цих коштів у салоні авто зловмисника затримали правоохоронці.

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Нагадаємо, 4 вересня Арсен Аваков анонсував ліквідацію державної пожежної інспекції.