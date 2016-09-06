В Одесі п'яний водій Daewoo Lanos збив інспектора поліції

Як повідомила УНІАН прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, 5 вересня патрульним надійшов сигнал про те, що біля будинку на вулиці Овідіопольська дорога лежить підозріла сумка.

Інспектори, які прибули за викликом, дізналися від заявниці, що компанія громадян розпивала пиво, після чого вони сіли в машину Daewoo Lanos і поїхали, залишивши сумку під лавкою.

Патрульні разом зі слідчими перевірили сумку, в якій виявили гроші, паспорт та банківські картки.

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Правоохоронці встановили ймовірного власника сумки і передали орієнтування іншим екіпажам поліції.

У цей час на перехресті вулиць Балківська і Заньковецька піші патрульні, які забезпечували там безпеку руху, помітили Daewoo Lanos, який проїхав під знак «Проїзд заборонено».

«Інспектор подав сигнал про зупинку водієві, але той продовжив рух і здійснив наїзд на правоохоронця», - повідомила прес-секретар.

Завдяки водіям, які їхали назустріч і перекрили рух, автомобіль було зупинено. Вміст алкоголю в крові водія перевищив допустиму норму у 8 разів (1,61 проміле).

Як з'ясувалося згодом, сумка належить саме порушнику, якого затримали і доставили у відділення поліції.

Марченко повідомила, що потерпілого інспектора було доставлено до медичного закладу.