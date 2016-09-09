У Києві викрали 6-річну дитину, у місті оголошено план "Перехоплення"
12:22, 09 вересня 2016Інциденти
6686 0
У Києві на Дніпровській набережній викрали дитину 6 років.
Поліція ввела оперативний план "Перехоплення" / Фото УНІАН
Про це повідомляє в Facebook dtp.kiev.ua.
Невідомий насильно посадив дитину в авто і зник, йдеться в в повідомленні.
Читайте такожУ Чернівцях 4 патрульних відсторонили через погоню, в якій загинув мотоцикліст
Поліція ввела оперативний план "Перехоплення".
Автомобіль викрадача: Volkswagen Т5 чорного кольору, держномер - АІ1133СЕ.
Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі викрали начальника департаменту електропостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмирського.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter