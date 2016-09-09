У Києві викрали 6-річну дитину, у місті оголошено план "Перехоплення"

У Києві на Дніпровській набережній викрали дитину 6 років.

Про це повідомляє в Facebook dtp.kiev.ua. Невідомий насильно посадив дитину в авто і зник, йдеться в в повідомленні. Читайте такожУ Чернівцях 4 патрульних відсторонили через погоню, в якій загинув мотоцикліст Поліція ввела оперативний план "Перехоплення". Автомобіль викрадача: Volkswagen Т5 чорного кольору, держномер - АІ1133СЕ. Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі викрали начальника департаменту електропостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмирського.

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