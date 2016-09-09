Катастрофа пасажирського потяга в Іспанії: четверо загиблих, півсотні постраждалих (фоторепортаж, відео)
14:36, 09 вересня 2016Інциденти
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В результаті аварії поїзда біля станції Понтеведра в Іспанії за останніми даними загинули чотири людини, 50 отримали травми.
REUTERS
Про це повідомляє El Pais із поглинанням на інформацію міської мерії та поліції, пише Європейська правда.
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Наразі відомо, що один із постраждалих знаходиться у вкрай важкому стані. Загалом у поїзді їхали 63 пасажири, а також машиніст і контролер, які мають громадянство Португалії.
Поїзд виїхав із Віго о 09:02 за місцевим часом, його кінцевою зупинкою було португальске місто Порту. О 09:25 з невідомих причин перші два вагони зійшли з рейок за 200 метрів до станції Понтеведра.
Аварійні служби працюють на місці катастрофи та надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про двох загиблих.
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