"Авто буквально розплющило": ЗМІ розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом та назвали ймовірну причину

За попередньою інформацією, чоловіку поважного віку стало зле за кермом, повідомляє ТСН.ua.

Читайте такожУ Києві з маршрутки на ходу випала дівчина (фото)

Як зазначається, він разом із приятелем і двома подругами поверталися з лісу, де компанія нібито збирала гриби. На вході в поворот він утратив свідомість, а ногою натиснув на педаль газу. Пасажир в останній момент перед зіткненням із маршруткою викрутив кермо в бік. Це врятувало від серйозних травм пасажирів рейсового автобуса. Але не врятувало пасажирів легковика. Удар був такої сили, що машину буквально розплющило.

Тіла довелося діставати рятувальникам за допомогою гідравлічних ножиць.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня, під Києвом 10 вересня сталася ДТП за участю автомобіля Skoda і маршрутки, внаслідок якої загинули троє людей.