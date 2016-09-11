У Німеччині на авіашоу зіткнулися два легкомоторні літаки, є загиблі
04:00, 11 вересня 2016Інциденти
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У Німеччині в Гросрюкерсвальді зіткнулися два легкомоторні літаки, дві людини загинули.
REUTERS
За словами представника поліції міста Хемніц, літаки зіткнулися в повітрі під час відкритого заходу авіаспортивного клубу, повідомляє РБК з посиланням на Sueddeutsche Zeitung. Обидва загиблих — чоловік і жінка — були пасажирами одного літака.
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Згідно з повідомленням, пілот другого повітряного судна зміг благополучно приземлитися після зіткнення.
Представник поліції зазначив, що ніхто з відвідувачів авіашоу не постраждав. Причини події з'ясовуються.
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