Поліція затримала двох підозрюваних, які втекли з львівської психлікарні

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

29-річний житель Дрогобича та 41-річний житель Радехівського району втекли із Львівської психіатричної лікарні.

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"Один із втікачів за рішенням суду перебував у медичній установі на стаціонарному лікуванні, інший - проходив стаціонарну психіатричну експертизу. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 394 (втеча із спеціалізованого лікувального закладу) КК України. Санкція статті передбачає покарання - арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до двох років. Зловмисники були оголошені в розшук", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що одного з утікачів (старшого) правоохоронці затримали в ніч на 21 вересня, в одному із сіл Радехівського району, іншого - сьогодні, 21 вересня, у Києві.

У відомстві додали, що незабаром вони будуть поміщені в спеціалізований лікувальний заклад.