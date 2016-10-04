На Дніпропетровщині виявлено автомобіль з арсеналом боєприпасів (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області, повідомлення про стрілянину поблизу супермаркета надійшло 3 жовтня. Очевидці повідомили, що бачили на місці події автомобіль Opel Corsa чорного кольору.

До пошуків долучилися працівники Державної служби охорони МВС України, які помітили розшукуваний автомобіль біля кафе. Водій автомобіля, помітивши поліцейських рушив з місця і через деякий час, не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на бетонну електроопору. Після цього водій та пасажир з автомобіля втекли.

«Поліцейські виявили в іномарці дрібнокаліберну спортивну гвинтівку, два корпуси гранат РГД-5, 1 корпус гранати Ф-1, три запали УЗРГМ, магазин до автомата Калашникова з 30 набоями, 2 димові шашки, 4 сигнальні ракети та інші незаконні предмети», - йдеться в повідомленні поліції.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вживаються заходи для затримання зловмисників.