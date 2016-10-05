Загибель військового в Миколаєві: слідчі не виключають версію вбивства (відео)

Всередині частини працює слідчо-оперативна група, з журналістами наразі тут не спілкуються і всередину не пускають, пише ТСН.ua.

Як зазначається, прізвища й імені наразі не називають, однак відомо, що йому було 33 роки. Він служив вже 8 місяців танкістом за контрактом. Також відомо, що він зареєстрований у Миколаївській області.

Читайте такожЗагибель військового в ДТП поблизу Маріуполя: стали відомі подробиці події

Версію, що це був нещасний випадок, правоохоронці відкидають. Бо, кажуть, конструкція вікон така, що випасти випадково він не міг.

Так, кримінальне провадження відкрили за фактом умисного убивства.

"Без якихось зусиль випасти з приміщення військовий не міг. Слідство розглядає версію вбивства цього військового і факт самогубства, але поки що попередньо факту щодо фізичної сили до військовослужбовця не встановлено", - розповідає військовий прокурор Прокуратури Миколаївського гарнізону Олександр Кіт.

Журналістам стало відомо, що чоловік випав з вікна санвузла. Він саме повернувся із самовільного залишення частини і мав писати пояснювальну записку. Що сталося сьогодні вранці у казармі, слідчі опитують однослуживців загиблого.

Також призначена експертиза, аби з'ясувати чи був військовий, напідпитку.