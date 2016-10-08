У Вінницькій області пасажирський автобус врізався у військовий тягач, 11 постраждалих (фото)

Внаслідок аварії постраждали 11 осіб віком від 49 до 61 року, повідомили у прес-службі поліції Вінниччини.

Подія сталася близько 06.30 год. на трасі "Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка". За попередньою інформацією, 49-річний водій, керуючи автобусом "Мерседес", допустив зіткнення з військовим тягачем "МАЗ 357", який стояв на узбіччі дороги.

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"Внаслідок аварії 11 чоловік осіб від 49 до 61 року, жителі Івано-Франківської області, з отриманими травмами різного ступеню доставлені до Гайсинської районної лікарні. Шестеро осіб, серед яких два водії, а також чотири пасажири, були госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.