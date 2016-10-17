Четверо "антимайданівців" отримали тюремні терміни за спробу перетворити Харків на "ХНР"

17:22, 17 жовтня 2016
Інциденти
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У Харкові засудили чотирьох учасників захоплення будівлі обласної державної адміністрації, яке сталося у квітні 2014 року.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба, сьогодні, 17 жовтня, Київський районний суд Харкова виголосив перший обвинувальний вирок 4-м учасникам захоплення будівлі Харківської обласної державної адміністрації на початку квітня 2014 року (ч. 1 ст. 294 КК України).

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За його відомостями, двох чоловіків (1983 та 1987 років народження) засудили до 5 років позбавлення волі, ще двох зловмисників (1986 та 1983 років народження) – до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Усього у кримінальних провадженнях за тими подіями обвинувачується 64 людини. Інші провадження перебувають на розгляді суду.

Як повідомляв УНІАН, 6 та 7 квітня 2014 року перед будівлею Харківської ОДА відбулися мітинги, які переросли у масові заворушення. Тоді проросійські активісти захопили будівлю облдержадміністрації. Звільнили адміністративну споруду та затримали зловмисників спецпідпозділи МВС України. Обвинувальні акти на обвинувачених скерували до суду влітку 2014 року.

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