У Мелітополі внаслідок стрілянини в кафе 2 людей загинули, ще 2 поранені

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Запорізькій області, сьогодні о 03.49 до правоохоронців надійшла інформація від невстановленої жінки про те, що поблизу одного з кафе, розташованому по вулиці Героїв Сталінграду, чути звуки, схожі на постріли.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила тіло громадянина, 1992 року народження. Також з медичного закладу надійшла інформація про трьох громадян, доставлених «швидкою допомогою» із вогнепальними пораненнями. Один з них помер у лікарні.

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На місце злочину прибули керівники поліції Запорізької області, кримінальної поліції та слідчого управління.

На даний момент продовжуються активні слідчо-оперативні заходи. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).