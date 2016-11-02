Стрілянина і ДТП в центрі Одеси: поліція визнала, що відкрила вогонь на враження по підозрюваних

Як повідомив журналістам заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Вадим Могила, за уточненою інформацією, сьогодні, перед зіткненням у центрі міста автомобіля Citroen та інкасаторського мікроавтобуса Volkswagen, працівники карного розшуку застосували зброю під час спецоперації із затримання підозрюваних.

«За фактом застосування зброї нашими співробітниками начальником призначено перевірку, за результатами якої буде дано правову оцінку діям співробітників правоохоронних органів», - сказав заступник начальника главку.

Могила пояснив, що працівники карного розшуку ГУНП в Одеській області проводили оперативно-розшукові заходи. Вони працювали за окремим дорученням слідчого у межах кримінального провадження за фактом вчинення розбійного нападу.

Під час спроби затримання підозрювані у вчиненні злочину, які були в Citroen, почали стріляти у правоохоронців. Поліцейські, враховуючи особливу небезпеку дій злочинців, змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю, відкривши вогонь на враження.

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«Після чого зловмисники намагалися втекти, пошкодивши транспортний засіб співробітників поліції. І вже пізніше, втікаючи від погоні, на Польському спускі скоїли зіткнення з інкасаторським автомобілем», - розповів Могила.

Поранених або загиблих у результаті події немає.

Наразі проводяться слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група.

Слідчим управлінням ГУ НП розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів) КК України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси автомобіль Citroen врізався в інкасаторський мікроавтобус Volkswagen. Водій легкового автомобіля з місця події втік. Очевидці повідомили про стрілянину. У главку інформували, що правоохоронці не застосовували табельну зброю, а стрільбу вели тільки зловмисники. Ніхто не постраждав.