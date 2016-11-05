У Слов’янську поліція знайшла сховок із гранатами на міському пустирі

У Слов’янську поблизу житлового масиву на пустирі в мікрорайоні Артема правоохоронці знайшли сховок із боєприпасами. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці знайшли пакет із двома упаковками патронів та чотирма гранатами.

«… правоохоронці виявили підозрілий пакет. Усередині нього знаходилися 60 патронів, дві гранати часів Великої Вітчизняної війни та дві сучасні, марки Ф-1», - йдеться у повідомленні.

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Всі небезпечні предмети було вилучено.

Подію кваліфікували за ч.1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами». ЇЇ санкція передбачає до 7 років позбавлення волі.

Раніше, у передмісті Києва співробітники Київської міської прокуратури №8 разом із співробітниками Нацполіції виявили підземне сховище із арсеналом зброї та боєприпасів.

Схованка була облаштована у підземному бункері на території дачного поселення у Бориспільському районі на Київщині. У бункері правоохоронці виявили також бронетранспортер.