У Краматорську "замінували" залізничний вокзал

У Краматорську евакуювали людей із залізничного вокзалу у зв’язку із повідомленням про «замінування» будівлі вокзалу. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що будівлі оточили правоохоронці, пасажирів та персонал «Укразілізниці» було евакуйовано.

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«На місті працюють вибухотехніки, периметр вокзалу охороняють поліцейські Краматорського ВП та патрульної поліції», - йдеться у повідомленні.

Раніше у Лисичанську Луганської області правоохоронці попередили теракт на залізничному вокзалі. До відділку поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на вокзалі у Лисичанську виявили підозрілий предмет в урні для сміття.

«В першу чергу, був евакуйований персонал залізничного вокзалу і громадяни, які перебували в приміщеннях вокзалу. 30 працівників і пасажирів були негайно евакуйовані з будівлі», - йшлося у повідомленні.

Правоохоронці, виїхавши на місце, за допомогою службових псів, знайшли вибуховий предмет на вході до вокзалу. Виявилось, що це були три тротилові шашки.