Житель Дніпра намагався привезти з Донецької області арсенал боєприпасів

Як повідомляє ГУНП в Дніпропетровській області, під час огляду Volkswagen Transporter правоохоронці виявили та вилучили 8 гранат РГН з запалами до них, 60 патронів калібру 5,45 мм та 14 патронів калібру 7,62 мм. За кермом іномарки перебував 30-річний уродженець Дніпра.

За словами водія, вказані боєприпаси він знайшов у лісосмузі понад автодорогою, неподалік міста Покровськ Донецької області і віз для добровільної здачі.

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На місце події поліцейські негайно викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала цей факт. Вилучені бойові припаси направлені до НДЕКЦ для проведення дослідження. Керманича та автівку доставлено до Межівського відділення поліції. З якою метою він зберігав та перевозив боєприпаси належить з’ясувати слідству. Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).