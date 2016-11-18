У Львові з обмінника викрали сейф з мільйоном гривень готівкою
14:04, 18 листопада 2016Інциденти
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Зловмисники зламали вхідні двері і винесли металевий сейф.
Крадіжка сталася вночі 17 листопада / Фото УНІАН
У Львові з пункту обміну валют невідомі викрали сейф, в якому знаходилися кошти у сумі один мільйон гривень.
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Як повідомив УНІАН представник ГУ Нацполіції в області, крадіжка сталася вночі 17 листопада.
Зловмисники виламали вхідні двері і винесли металевий сейф, в якому, за даними керівника пункту обмінну валют, знаходилися гроші в сумі один мільйон гривень.
За інформацією інших джерел, пункт обміну валют, який розташований у центральній частині міста, знаходиться під охороною приватної охоронної фірми.
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