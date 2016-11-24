У Луцьку згорів фотостенд пам’яті загиблих в АТО волинян

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, повідомлення про пожежу на Театральному майдані на лінію екстреного виклику «102» надійшло від диспетчера ДСНС сьогодні о 04.15.

Як зазначається, на місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

Під час огляду встановлено, що вогнем знищено близько трьох метрів дерев’яного стенду із фотографіями героїв, частину фотографій пошкоджено димом.

Жителі міста у соцмережах пишуть, що однією з причин пожежі може бути й підпал, але правоохоронці вважають, що причиною пожежі стало самозаймання стенду від відкритого вогню лампадок.

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«Пожежу ліквідували, потерпілих немає. Відомості за даним фактом поліція внесла до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події»,- додали у секторі комунікації ГУ Нацполіції в області.

Водночас, міський голова Луцька Микола Романюк на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив, що дав доручення в найкоротші терміни відновити фотостенд та з'ясувати обставини цієї події.