У Львові командир роти поліції побив патрульного

У Львові командир роти патрульної поліції Роман Борисенко побив свого безпосереднього підлеглого – 23-річного лейтенанта поліції Віталія Цендровського. Про це повідомила старший інспектор Управління з додержання прав людини (УЗПЛ) Національної поліції України Оксана Санагурська, пише ZAXID.NET.

Зазначається, що згідно з рапортом потерпілого, під час патрулювання з напарником на вулиці Мечнікова у Львові до них під’їхав Роман Борисенко та попросив Цендровського відійти в сторону. Після цього Борисенко двічі вдарив його рукою в обличчя, і раз – ногою у стегно.

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Санагурська заявила, що причиною інциденту стала «особиста неприязнь» між Борисенком і Цендровським. Останній після обстеження у лікарів, які зафіксували побої, звернувся із заявою про побиття до Личаківського райвідділу поліції.

За фактом бійки відкрите кримінальне провадження, а Романа Борисенка відсторонений від служби. Наразі триває службове розслідування.

Коментар Оксани Санагурської:

"25.11.16 під час перевірки службової документації Личаківського відділу поліції м. Львова, працівниками Управління забезпечення прав людини (УЗПЛ) було виявлено запис щодо відвідувача Цендровського В.В. як згодом виявилося з заяви останнього він є працівником патрульної поліції м. Львові , який скаржився на факт побиття його Борисенком Р.В. (командир роти) , який мав місце 23.11.16 під час посиленого наряду служби у Личаківському районі Львова. Зі слів заявника (Цендровського) стало відомо, що Борисенко Р.В. попросив Цендровського В.В. відійти в сторону від колег з котрими він здійснював патрулювання та почав нецензурно виражатися в його сторону, а згодом двічі вдарив його в обличчя та один раз ногою у ліве стегно, внаслідок чого у останнього вникли забійні садна лівої щоки та забій лівого стегна".