На кордоні з Польщею сталася стрілянина: митники затримали зловмисників, які намагались провезти 4 мікроавтобуси контрабанди - Данилюк

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Шегині» сталася стрілянина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

За його словами, біля митного поста Мостиська зав’язалась сутичка між Мобільною групою та контрабандистами з використанням вогнепальної зброї.

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Як зазначив Данилюк, зловмисники намагались провезти через кордон чотири мікроавтобуси контрабанди.

«Коли їх викрили та намагались затримати, контрабандисти викликали "підмогу" у 30-40 осіб, які розпочали заворушення, вибили вікно автобуса та дали одному з водіїв втекти на авто», - написав Данилюк.

Під час сутички був збитий один із співробітників Митної сотні, який перегородив проїзд зловмисникам. Його пізніше доставили до лікарні.

Зупинити сутичку Мобільній групі вдалось лише застосувавши зброю.

Проти порушників розпочаті відповідні дії. Оцінюється вартість контрабанди в трьох автобусах, які вдалось затримати.

Також розглядається питання порушення кримінальних справ проти співробітників митниці через можливість корупції.

У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області кореспонденту УНІАН відмовилися коментувати оприлюднену міністром інформацію, також зазначивши, що на даний час інформації про факт перестрілки підтвердити не можуть.

У прес-службі військової прокуратури Західного регіону, яка проводить розслідування за даним інцидентом, кореспонденту УНІАН підтвердили, що подія біля українсько-польського кордону «мала місце», наразі всі обставини встановлюються. Однак заперечили, що була стрілянина.

За інформацією джерел у Держприкордонслужбі, інцидент розпочався близько 13.30 на під‘їзді до пункту пропуску і тривав близько двох годин. Від удару автобусом постраждав працівник Мобільної групи, у нього забій руки. Джерела в ДПСУ також сказали, що «стрілянини не було».