На Харківщині невідомі обстріляли автомобіль радника голови області

У Харківській області невідомий обстріляв автомобіль керівника місцевого осередку Цивільного корпусу "Азов" та радника голови регіону Олега Ширяєва.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області, відповідна інформація надійшла до чергової частини Нововодолазького відділення поліції вчора, 1 грудня, о 17.35.

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За даними поліції, 30-річний громадянин розповів поліцейським, що він на автомобілі Mitsubishi L-200» рухався автодорогою "Харків – Красноград - Перещепіно" поблизу села Павлівка, коли невідомий на автомобілі ВАЗ-2106 або ВАЗ-2103 темного кольору підрізав його автомобіль, після чого він почув постріли з автоматичної зброї. Коли заявник зупинився, побачив сліди від куль на своїй іномарці. Внаслідок події постраждалих немає.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини та вживаються заходи для розшуку осіб, які причетні до даної події.