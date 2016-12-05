У столиці Угорщини зіткнулись два потяги метро, є постраждалі

За словами представника міського Управління з надзвичайних ситуацій Мате Кісді, внаслідок аварії десятеро людей отримали поранення, пише ТСН.ua з посиланням на Daily News Hungary.

Читайте такожУ Швейцарії в результаті нападу поранено 7 пасажирів потягу – ЗМІ

Зазначається, що аварія сталася тоді, коли один із потягів наздогнав інший і врізався у його задню частину. Обидва поїзди були призначені для перевезення пасажирів.

Згідно з повідомленням, дев'ятеро постраждалих були направлені до лікарні для надання допомоги внаслідок удару, жодна із травм не становить небезпеки для життя. Одному із десяти пасажирів надали допомогу на місці інциденту через незначні поранення.

Наразі встановлюються причини інциденту. Бортовий комп'ютер має показати, чи були дотримані всі інструкції.

Один із водіїв також зауважив, що не зміг вчасно зупинити потяг.