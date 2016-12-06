У центрі Києва побилися українські й турецькі вболівальники

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Поки відомо тільки те, що одному з турків зламали пальці. Фанати з місця бійки втекли.

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На місце пригоди прибуло кілька екіпажів патрульної поліції і швидка допомога.

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Як передає sport.ua, у турків силою відібрали клубні шарфи. Хулігани зникли в метро.

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Також стало відомо, що у неділю в Харкові перед матчем гандбольних команд «Мотор» – «Бешикташ» відбулася бійка за участю турецьких і українських хуліганів. З турецької сторони у бійці брали участь близько 30 осіб. Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бешикташ" відбудеться сьогодні, 6 грудня. Початок гри о 21:45.

Раніше "Динамо" втратило всі шанси вийти з групи у плей-офф Ліги чемпіонів або Ліги Європи.