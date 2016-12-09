В Одесі через торт до лікарень потрапили вже 44 людини

Про це УНІАН повідомили в мерії, уточнивши, що потерпілих було доставлено в Міську інфекційну клінічну лікарню.

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З 44 осіб, 13 – діти. У частини пацієнтів вже підтверджений діагноз «сальмонельоз».

Як уточнили в прес-службі мерії, потерпілі почали надходити з 4 грудня.

Як повідомляв УНІАН, станом на 7 грудня, в Одесі було госпіталізовано 33 особи в результаті отруєння тортом, придбаним у роздрібній торговельній мережі.

За даними Держпотребслужби України, захворювання пов'язане з вживанням торта «Наполеон», придбаного в торговельній мережі «Обжора», виробництва кондитерського цеху приватного виробничо-торговельного підприємства «Екстра», що належить даної торговельній мережі. Всього було реалізовано 150 кг продукції, її залишки вилучено з мережі магазинів.